City of Lynn Posts COVID-19 Update

Special to the Journal

The Lynn Public Health Department has confirmed that as of today, the number of confirmed positive COVID-19 cases has risen to 1,173, 114 have recovered, and 28 Lynn residents have died.

Governor Baker announced that all public and private schools are closed through the end of the school year. Also, all non-emergency child care programs must remain closed until June 29, 2020. You can learn more about the Governor’s orders at mass.gov/info-details/covid-19-updates-and-information

We will continue to provide regular updates on COVID-19 through the City website (www.lynnma.gov), social media, and the Smart 911 emergency notification system (sign up at www.smart911.com).

Actualización de COVID-19 de la ciudad de Lynn del 21 de abril de 2020.

El Departamento de Salud Pública de Lynn ha confirmado que a partir de hoy, el número de casos confirmados positivos de COVID-19 ha aumentado a 1,173, 114 se han recuperado y 28 residentes de Lynn se han muerto.

Hoy, el gobernador Baker anunció que todas las escuelas públicas y privadas estarán cerradas hasta el fin del año escolar. También, todos los programas del cuidado infantil que no sean de emergencia permanecerán cerrados hasta el 29 de junio de 2020. Puede aprender más sobre las órdenes del Gobernador en mass.gov/info-details/covid-19-updates-and-information

Continuaremos brindando actualizaciones periódicas sobre COVID-19 a través del sitio web de la Ciudad (www.lynnma.gov), las redes sociales y el sistema de notificación de emergencia Smart 911 (regístrese en www.smart911.com).