City of Lynn COVID-19 Update: May 11

The Lynn Public Health Department has confirmed that as of today, the number of confirmed positive COVID-19 cases has risen to 2,177, 592 have recovered, and 75 Lynn residents have died.

Free Assistance with Unemployment Applications.

Northeast Legal Aid has more than 25 lawyers and other advocates ready to help low income individuals seeking to file unemployment applications. For assistance, please call 978-458-1465 between 9 a.m. and 1 p.m., Monday-Friday or go to www.northeastlegalaid.org to apply for assistance 24 hours a day.

We will continue to provide regular updates on COVID-19 through the City website (www.lynnma.gov<http://www.lynnma.gov>), social media, and the Smart 911 emergency notification system (sign up at www.smart911.com<http://www.smart911.com>).

Actualiza ion de COVID-19 de la ciudad de Lynn del 11 de mayo de 2020.

El Departamento de Salud Pública de Lynn ha confirmado que a partir de hoy, el número de casos confirmados positivos de COVID-19 ha aumentado a 2,177, 592 se han recuperado y 75 residentes de Lynn se han muerto.

Asistencia Gratuita con solicitudes de desempleo

Northeast Legal Aid tiene más de 25 abogados y otros defensores listos para ayudar a personas de bajos ingresos tratando de presentar solicitudes de desempleo. Para asistencia, llame al 978-458-1465 de 9:00AM a 1:00PM, del lunes a viernes o visite www.northeastlegalaid.org<http://www.northeastlegalaid.org para solicitar asistencia las 24 horas del día.

Continuaremos brindando actualizaciones periódicas sobre COVID-19 a través del sitio web de la Ciudad (www.lynnma.gov<http://www.lynnma.gov>), las redes sociales y el sistema de notificación de emergencia Smart 911 (regístrese www.smart911.com<http://www.smart911.com>