City of Lynn COVID-19 Update

The Lynn Public Health Department has confirmed that as of today, the number of active, confirmed positive COVID-19 cases is 2,095 with 20 new cases today. 858 Lynn residents have recovered and 82 have died. The total number of confirmed positive COVID-19 cases in Lynn since March 21, 2020, including those who have died and recovered, is 3,035.

Governor Charlie Baker announced a four-phase plan for re-opening Massachusetts. All individuals should continue to wear face coverings, wash your hands, social distance, be vigilant for symptoms and stay home if you feel sick. Residents are still encouraged to stay home unless they are conducting essential business, seeking medical attention or engaging in an outdoor recreational activity under the Safer at Home Advisory. The limitation of gatherings of no more than 10 people remains in effect and people over the age of 65 and who are high risk are advised to continue to stay home. Please visit www.mass.gov/reopening to read the State’s entire reopening plan.

Today, May 18th, marks the beginning of Phase 1 where essential businesses will remain open in addition to the reopening of construction, manufacturing and places of worship. All workplaces that are open in Phase 1 must follow the Mandatory Safety Standards for Workplaces and sector specific protocols put together by the Governor’s Reopening Advisory Board. These standards are designed to reduce the risk of COVID-19 transmission to employees and customers during the first phases of reopening, and are applicable to all sectors and industries. Please visit www.mass.gov/info-details/reopening-mandatory-safety-standards-for-workplaces to learn more.

The Mayor and Public Health Director have updated and extended both the Curfew and Social Behaviors and Essential Services orders within the City of Lynn until Monday, June 1st.

We will continue to provide regular updates on COVID-19 through the City website (www.lynnma.gov), social media, and the Smart 911 emergency notification system (sign up at www.smart911.com).

Actualización de COVID-19 de la ciudad de Lynn del 18 de mayo de 2020.

El Departamento de Salud Pública de Lynn ha confirmado que a partir de hoy, el número de casos activos, confirmados positivos de COVID-19 es 2,095 con 20 casos nuevos hoy. 858 residentes de Lynn se han recuperado y 82 se han muerto. El número total de casos positivos confirmados de COVID-19 en Lynn desde el 21 de marzo de 2020, incluyendo los que murieron y se recuperaron, es 3,035.

El gobernador Charlie Baker anunció un plan de cuatro fases para reabrir Massachusetts. Todas las personas deben continuar usando cubiertas faciales, lavarse las manos, practicar el distanciamiento social, estar atentos a los síntomas y quedarse en casa si se sienten enfermos. Se alienta a los residentes a que se queden en casa a menos que realicen negocios esenciales, busquen atención médica o participen en una actividad recreativa al aire libre bajo el aviso de estar seguro en casa. La limitación de las reuniones de no más de 10 personas sigue en efecto y se recomienda a las personas mayores de 65 años y de alto riesgo que permanecen en sus hogares. Visite www.mass.gov/reopening para leer todo el plan de reapertura del Estado.

Hoy, el 18 de mayo, marca el comienzo de la Fase 1, donde los negocios esenciales permanecerán abiertos además de la reapertura de la construcción, la fabricación y los lugares de adoración. Todos los lugares de trabajo que estén abiertos en Fase 1 deben seguir los estándares de seguridad obligatorios para los lugares de trabajo y protocolos sectoriales específicos elaborados por la Junta Asesora de Reapertura del Gobernador. Estos estándares están diseñados para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 a los empleados y a los clientes durante las primeras fases de reapertura, y son aplicables a todos los sectores e industrias. Visite www.mass.gov/info-details/reopening-mandatory-safety-standards-for-workplaces para obtener más información.

El alcalde y la directora de salud pública han actualizado y extendido las órdenes de toque de queda y comportamientos sociales y servicios esenciales dentro de la ciudad de Lynn hasta el lunes, 1 de junio.

Continuaremos brindando actualizaciones periódicas sobre COVID-19 a través del sitio web de la Ciudad (www.lynnma.gov), las redes sociales y el sistema de notificación de emergencia Smart 911 (regístrese en www.smart911.com).