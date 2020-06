City of Lynn COVID-19 Update

The Lynn Public Health Department has confirmed that as of today, the number of active, confirmed positive COVID-19 cases is 840 with 9 new cases today. 2,700 Lynn residents have recovered and 98 have died. The total number of confirmed positive COVID-19 cases in Lynn since March 21, 2020, including those who have died and recovered, is 3,638. Please visit the new City of Lynn COVID-19 Data Dashboard which is updated daily.

Today the Mayor and the Public Health Director signed an executive order rescinding the COVID-19 Guidelines and Procedures for all Construction Sites and Workers at all Public Work Projects in the City of Lynn. All construction sites in the City of Lynn will still be subject to the State’s COVID-19 Construction Safety Guidance. Please visit the State’s Construction COVID-19 guidelines at https://www.mass.gov/info-details/safety-standards-and-checklist-construction.

Lynn residents can visit the following link to submit their COVID-19 questions, comments or concerns about the City of Lynn’s Phase 2 business re-opening guidelines. Submissions will then be forwarded to the appropriate department regarding your concern. Please visit www.mass.gov/reopening or the City of Lynn “Reopening Guidance” webpage at http://www.ci.lynn.ma.us/covid19/reopening.shtml for more information and resources on sector specific safety protocols as we continue to progress through the Commonwealth’s Four-Phase Reopening Plan.

We will continue to provide regular updates on COVID-19 through the City website (www.lynnma.gov), social media, and the Smart 911 emergency notification system (sign up at www.smart911.com).

Actualización de COVID-19 de la ciudad de Lynn del 23 de junio de 2020.

El Departamento de Salud Pública de Lynn ha confirmado que a partir de hoy, el número de casos activos, confirmados positivos de COVID-19 es 840 con 9 casos nuevos hoy. 2,700 residentes de Lynn se han recuperado y 98 se han muerto. El número total de casos positivos confirmados de COVID-19 en Lynn desde el 21 de marzo de 2020, incluyendo los que murieron y se recuperaron, es 3,638. Por favor, visite el nuevo registro de data de COVID-19 de la ciudad de Lynn que se actualiza diariamente.

Hoy el Alcalde y la Directora de Salud Publica firmaron una orden ejecutiva que rescinde las pautas y procedimientos de COVID-19 para todos los sitios de construcción y trabajadores en todos los proyectos de obras públicas en la ciudad de Lynn. Todos los sitios de construcción en la Ciudad de Lynn todavía estarán sujetos a la Guía de Seguridad de Construcción de COVID-19 del Estado. Visite las pautas de Construcción de COVID-19 del estado en https://www.mass.gov/info-details/safety-standards-and-checklist-construction.

Los residentes de Lynn pueden visitar el siguiente enlace para enviar sus preguntas, comentarios o inquietudes de COVID-19 sobre las pautas de reapertura de la Fase 2 de la Ciudad de Lynn. Las presentaciones se enviarán al departamento correspondiente a su inquietud. Visite www.mass.gov/reopening o la página web de “Reopening Guidance” de la ciudad de Lynn en http://www.ci.lynn.ma.us/covid19/reopening.shtml para obtener más información y recursos sobre protocolos de seguridad específicos del sector. Continuamos progresando a través del Plan de reapertura de cuatro fases de la Commonwealth.

Continuaremos brindando actualizaciones periódicas sobre COVID-19 a través del sitio web de la Ciudad (www.lynnma.gov), las redes sociales y el sistema de notificación de emergencia Smart 911 (regístrese en www.smart911.com).