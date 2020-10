City of Lynn COVID-19 Update

The Lynn Public Health Department has confirmed that as of today, the number of active, confirmed positive COVID-19 cases is 484 with 40 new cases today. 4,892 Lynn residents have recovered and 122 have died. The total number of confirmed positive COVID-19 cases in Lynn since March 21, 2020, including those who have died and recovered, is 5,498. Please visit the City of Lynn COVID-19 Data Dashboard which is updated daily.

Stop the Spread Initiative Testing have been extended until December 31st

• Fallon Ambulance offers testing at the following locations. Walk up Only:

– Parking lot at Lynn English High School

– Mon – Sat from 11:00am until 5:00pm

– Parking Lot behind Fire Station at 725 Western Ave, off of Federal Street

§ Mon – Sat 12:00pm-6:00pm

– Residents who have been tested for COVID-19 through Fallon Ambulance can call 617-765-0176 with any questions related to your COVID-19 test results.

· Call Lynn Community Health Center (781)-581-3900 to make a COVID-19 test appointment at 9 Buffum Street location

Please visit http://www.ci.lynn.ma.us/covid19/resources.shtml#p7GPc1_2 for more information on how you can get a free COVID-19 test in the City of Lynn until December 31st.

We will continue to provide regular updates on COVID-19 through the City website (www.lynnma.gov), social media, and the Smart 911 emergency notification system (sign up at www.smart911.com).

Actualización de COVID-19 de la ciudad de Lynn del 26 de octubre de 2020.

El Departamento de Salud Pública de Lynn ha confirmado que a partir de hoy, el número de casos activos, confirmados positivos de COVID-19 es 484 con 40 casos nuevos hoy. 4,892 residentes de Lynn se han recuperado y 122 se han muerto. El número total de casos positivos confirmados de COVID-19 en Lynn desde el 21 de marzo de 2020, incluyendo los que murieron y se recuperaron, es 5,498. Por favor, visite el nuevo registro de data de COVID-19 de la ciudad de Lynn que se actualiza diariamente.

Las pruebas de la iniciativa de Stop the Spread se han extendido hasta el 31 de diciembre

• Fallon Ambulance ofrece pruebas en los siguientes lugares. Hay citas a pie solamente:

– Estacionamiento en Lynn English High School

– Lun – Sáb de 11:00 am a 5:00 pm

– Estacionamiento detras de la estacion de bomberos de Lynn en 725 Western Avenue en Federal Street

– Lun – Sab de 12:00pm-6:00pm

– Los residentes que se han hecho una prueba de COVID-19 a través de Fallon Ambulance pueden llamar al 617-765-0176 si tienen alguna pregunta relacionada con los resultados de la prueba de COVID-19.

• Llame al Lynn Community Health Center al (781)-581-3900 para programar una cita para la prueba de COVID-19 en 9 Buffum Street.

Visite http://www.ci.lynn.ma.us/covid19/resources.shtml#p7GPc1_2 para obtener más información sobre cómo puede obtener una prueba de COVID-19 gratuita en la ciudad de Lynn hasta el 31 de diciembre. Continuaremos brindando actualizaciones periódicas sobre COVID-19 a través del sitio web de la Ciudad (www.lynnma.gov), las redes sociales y el sistema de notificación de emergencia Smart 911 (regístrese enwww.smart911.com