City of Lynn COVID-19 Update

The Lynn Public Health Department has confirmed that as of Wednesday, Nov. 4, the number of active, confirmed positive COVID-19 cases is 601 with 53 new cases today. 5,103 Lynn residents have recovered and 123 have died. The total number of confirmed positive COVID-19 cases in Lynn since March 21, 2020, including those who have died and recovered, is 5,827. Please visit the City of Lynn COVID-19 Data Dashboard which is updated daily.

Governor Baker announced updates to several executive orders which all go into effect statewide this Friday, November 6th to assist in the State’s COVID-19 response efforts:

• A Stay at Home Advisory from 10:00pm-5:00am to ensure residents avoid unnecessary activities. Residents are still allowed to conduct essential business such as going to or from work, school, the grocery store or the pharmacy during the advisory.

• Certain businesses and activities must be closed at 9:30pm, such as in person dining, adult use cannabis sales, casinos, and fitness centers. Restaurants may continue to provide takeout and delivery after 9:30pm for food and non-alcoholic beverages.

• The gatherings order has been adjusted for private residences, limiting 10 people indoors and 25 people outdoors. Indoor gatherings at event venues or in public settings are limited to 25 people. Outdoor gatherings at event venues or in public settings in Lynn are limited to 50 people. All gatherings must disperse by 9:30pm.

• All persons over the age of 5 must wear face masks whenever they are in public, inside and outside, regardless of their distance from other people. Those people who are unable to wear a mask due to a medical or a disabling condition are still exempt from this order.

Please visit the Governor’s Press website to view the full details of the updated orders:https://www.mass.gov/news/baker-polito-administration-announces-targeted-measures-to-curb-rising-covid-19-cases.

Stop the Spread Initiative Testing have been extended until December 31st

Please visit http://www.ci.lynn.ma.us/covid19/resources.shtml#p7GPc1_2 for more information on how you can get a free COVID-19 test in the City of Lynn until December 31st.

We will continue to provide regular updates on COVID-19 through the City website (www.lynnma.gov), social media, and the Smart 911 emergency notification system (sign up at www.smart911.com).

Actualización de COVID-19 de la ciudad de Lynn del 3 de noviembre de 2020.

El Departamento de Salud Pública de Lynn ha confirmado que a partir de hoy, el número de casos activos, confirmados positivos de COVID-19 es 601 con 53 casos nuevos hoy. 5,103 residentes de Lynn se han recuperado y 123 se han muerto. El número total de casos positivos confirmados de COVID-19 en Lynn desde el 21 de marzo de 2020, incluyendo los que murieron y se recuperaron, es 5,827. Por favor, visite el nuevo registro de data de COVID-19 de la ciudad de Lynn que se actualiza diariamente.

Ayer, el gobernador Baker anunció actualizaciones a varias órdenes ejecutivas que entrarán en vigencia por todo el estado este viernes 6 de noviembre para ayudar en los esfuerzos de respuesta del estado al COVID-19.

• Un aviso de quedarse en casa de 10:00pm a 5:00am para garantizar que los residentes eviten actividades innecesarias. Los residentes todavía pueden realizar negocios esenciales, como ir o volver del trabajo, la escuela, el supermercado o la farmacia durante el aviso.

• Ciertos negocios y actividades deben cerrarse a las 9:30 pm, como comer en persona, la venta de cannabis de adultos, casinos y gimnasios. Los restaurantes pueden seguir ofreciendo comida para llevar y entrega a domicilio después de las 9:30 pm para alimentos y bebidas no alcohólicas.

• Se ha ajustado la orden de las reuniones para las residencias privadas, limitando a 10 personas en interiores y 25 personas en exteriores. Las reuniones en interiores en lugares para eventos o en entornos públicos están limitadas a 25 personas. Las reuniones al aire libre en lugares para eventos o en entornos públicos en Lynn están limitadas a 50 personas. Todas las reuniones deben dispersarse antes de las 9:30 pm.

• Todas las personas mayores de 5 años deben usar mascarillas siempre que estén en público, dentro y fuera, independientemente de su distancia de otras personas. Aquellas personas que no pueden usar una máscara debido a una condición médica o incapacitante aún están exentas de esta orden.

Visite el sitio web de la prensa del gobernador para ver los detalles completos de las ordenes actualizadas:https://www.mass.gov/news/baker-polito-administration-announces-targeted-measures-to-curb-rising-covid-19-cases.

Las pruebas de la iniciativa de Stop the Spread se han extendido hasta el 31 de diciembre

Visite http://www.ci.lynn.ma.us/covid19/resources.shtml#p7GPc1_2 para obtener más información sobre cómo puede obtener una prueba de COVID-19 gratuita en la ciudad de Lynn hasta el 31 de diciembre.

Continuaremos brindando actualizaciones periódicas sobre COVID-19 a través del sitio web de la Ciudad (www.lynnma.gov), las redes sociales y el sistema de notificación de emergencia Smart 911 (regístrese enwww.smart911.com).