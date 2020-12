Officials List COVID-19 Update for Lynn

The Lynn Public Health Department has confirmed that as of December 1 the number of active, confirmed positive COVID-19 cases is 1,266 with 67 new cases. 6,304 Lynn residents have recovered and 134 have died. The total number of confirmed positive COVID-19 cases in Lynn since March 21, 2020, including those who have died and recovered, is 7,704. Please visit the City of Lynn COVID-19 Data Dashboard which is updated daily.

Please visit http://www.ci.lynn.ma.us/covid19/resources.shtml#p7GPc1_2 for more information on how you can get a free COVID-19 test in the City of Lynn until December 31st.

We will continue to provide regular updates on COVID-19 through the City website (www.lynnma.gov), social media, and the Smart 911 emergency notification system (sign up at www.smart911.com).

Actualización de COVID-19 de la ciudad de Lynn del 1 de diciembre de 2020.

El Departamento de Salud Pública de Lynn ha confirmado que a partir de hoy, el número de casos activos, confirmados positivos de COVID-19 es 1,266 con 67 casos nuevos hoy. 6,304 residentes de Lynn se han recuperado y 134 se han muerto. El número total de casos positivos confirmados de COVID-19 en Lynn desde el 21 de marzo de 2020, incluyendo los que murieron y se recuperaron, es 7,704. Por favor, visite el nuevo registro de data de COVID-19 de la ciudad de Lynn que se actualiza diariamente.

Las pruebas de la iniciativa de Stop the Spread se han extendido hasta el 31 de diciembre

Fallon Ambulance ofrece pruebas en los siguientes lugares. Hay citas a pie solamente:

Estacionamiento en Lynn English High School

Lun – Sáb de 8:00 am a 2:00 pm

Estacionamiento detras de la estacion de bomberos de Lynn en 725 Western Avenue en Federal Street

Lun – Sab de 12:00pm-6:00pm

Los residentes que se han hecho una prueba de COVID-19 a través de Fallon Ambulance pueden llamar al 617-765-0176 si tienen alguna pregunta relacionada con los resultados de la prueba de COVID-19.

Llame al Lynn Community Health Center al (781)-581-3900 para programar una cita para la prueba de COVID-19 en 9 Buffum Street.