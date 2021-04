There Are Multiple Ways You Can Get Your COVID-19 Vaccine in Lynn

Schedule an Individual Appointment: Visit https://www.lchcnet.org/covid-19-vaccine-scheduling to schedule an appointment at the Lynn Tech Vaccination Site. All Individuals Age 16+ are now eligible as of Monday, April 19th. The Pfizer vaccine is authorized for people age 16+ and the Moderna vaccine is authorized for people age 18+.

Mobile Vaccination Operation: The City of Lynn Department of Public Health, Lynn Community Health Center, and Mass General Brigham are pleased to announce a joint, mobile COVID-19 vaccination operation. Eligible community partners for mobile vaccination clinics include Lynn businesses, community organizations, or places of worship. Registration for a mobile clinic is available through the link below, and once it is submitted, staff from Lynn Community Health Center or the Lynn Department of Public Health will contact applicants as soon as possible to schedule, based on staff and vaccine supply availability.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id.

¡Hay varias formas de obtener la vacuna contra COVID-19 en la ciudad de Lynn!

Haga una cita individual: Visite https://www.lchcnet.org/covid-19-vaccine-scheduling para hacer una cita en el sitio de vacunación de Lynn Tech. Todas las personas mayores de 16 años ahora son elegibles a partir del lunes 19 de abril. La vacuna Pfizer está autorizada para personas mayores de 16 años y la vacuna Moderna está autorizada para personas mayores de 18 años.

Operación móvil de vacunación: El Departamento de Salud Pública de la ciudad de Lynn, el Lynn Community Health Center y Mass General Brigham se complacen en anunciar una operación móvil conjunta de vacunación COVID-19. Los socios comunitarios elegibles para las clínicas móviles de vacunación incluyen empresas, organizaciones comunitarias o lugares de culto de Lynn. La inscripción para una clínica móvil está disponible a través del enlace a continuación, y una vez que se envía, el personal del Lynn Community Health Center o el Departamento de Salud Pública de Lynn se comunicará con los solicitantes lo antes posible para programar, según la disponibilidad del personal y el suministro de vacunas.