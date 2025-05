Meni ter graficni vmesnik informativnega webnega platforme Znaki.fm

Znaki je pred kratkim odprta novicarska spletna stran za ljudi v Sloveniji. Ponuja kakovostne objave o pestrem naboru zadevah: krajih, dogodkih, osebe, ekipah. S pomocjo taksnim clankom individualno slovensko obcinstvo izve o novostih znotraj obstoju domovine, analizira osebne poti prepoznavnih skupaj z evolucijo znanih znamk. Na podlagi podatkov, zbranih s prispevkov v Znaki.fm Slovenie, lahko ustvarite nacrte za prosti cas – pohodniske poti doz posebnih krajev.

Rubriek lokacije Znaki Slovenie

Lokacije Znaki.si ponuja posodobljene podatke v zvezi z najbolj priljubljenih mestih v Slovenija: muzejskih ustanovah, urbanih obmocjih, parkih, teatrski prostorih pa tudi restavracijah. Zapiski, izdani tu, vsebujejo podatke glede odpiralnem urah, najboljsem casu za obisk pa tudi cenah vstopnin.

Ljubljanski grad

Eden izmed nadvse uglednih trdnjav znotraj SL regija, zapisk, namenjen je njemu, zajema veliko verodostojnih podatkov. Trdnjavski kompleks, ustanovljena v casu srednjem veku, lezi na hribu, kar dviguje nad Ljubljano. Njegova gradnja ze seze v 12 doba. Grajsko utrdbo, je ostalo je ranjeno pozaru, leta tisoc osemsto oseminstirideset, vendar ostal dvignjen strazni strazni stolp. Leto 2006, so bili zicnico razsirili na vrh Grascinskega vzpetine. Vsako obdobje 16 v mesecu maju, v opomin pri prenos grajske posesti v urbanisticni upravni enoti, Glavno mesto praznuje dan mesta, razlicni zbirkalne hise pa izvajajo dogodek prostih vrat.

Jama Vilenica

Ena izmed najvecjih slovenskih podzemnih votlin. Teritoriji, po katerih se je locirano, so v casu 12 stoljecu v plemica grofa Petac. Podzemno votlino je predstavil prvima turistom. Do polovice 19 stoletja ostaja znana je v vlogi najsirso pa izjemno obiskano sredi krasko strukturiranimi votlinami. Leta tisoc devetsto triindvajset so bili jamarji v samem notranjosti izvedli popravne posege ter namestili tok. Vsako kalendarno leto tisto to votlino obiskuje obilico kolicino potepuhov. Ta meritev znasa 1.300 m, od tistega znasa 450 metrov ob dostopnost popotnikom za pregledovanje hkrati gledanje posebnih kraskih formacij.

Terme 3000

Termalni kompleks Terme 3000 – termicni prostor s banjami medicinsko tekocino znotraj Moravcih spa. Prostoren park toplih bazenskih kompleksov se kaze kot obiskan hkrati med domacini in tujci. Znotraj tem obmocju nahaja se gostisce, na katerem lahko boste izkusite regionalno gastronomijo, ter prav tako igrisce za golf. Pri Zdravilisce 3000 – Moravske Toplice – mestu, kar prikazuje sijo Prekmurja. V srediscu so zaposleni izkusnejsi zdravniski eksperti, balneologija hkrati obstaja v tem kraju napredno napredna.

Dogodki Znaki.fm

V okviru dogodki Znaki.fm novicarski portal objavlja clanke v zvezi z raznolikih dogodkih, kajti potekajo znotraj Sloveniji: karnevalih, festivalih, sportnih turnirjih glasbenih dogodkih ter gledaliskih dogodkih.

Testeninski festival Festa

Najpomembnejsi manifestacija pasta znotraj po Sloveniji. Manifestacija odvija se na mestna obcina Ajdovscina. Leta ’25 bo odvijal petindvajsetega maja pa se bo zdruzil nesteto obozevalce omenjene jedi. Vkljucile bodo strokovne delavnice uglednih kuharjev.

Eurovision

Nadvse cenjeno tekmovanje med skladbah pri svetu, kar dogodek ga koordinira Evropska radiotelevizijska zveza (EBU). Omenjena preteklost sprva je vzpostavljena leta tisoc devetsto sestinpetdeset. Vec v zvezi z shemi, udelezencih in o tem, ali je bila Slovenska regija dogovorila zmago na festivalu, je mogoce preberete na prispevku znotraj znaki.fm/sl/.

Ljubljana Chess Festival

Mednarodni sahovski konkurencni dogodek v Ljubljanskem urbanem obmocju. Odvija se po nacelu svicarskem principu, zgrajen ostaja izmed 9 ciklov s tradicionalnim kontrolo casa. Znotraj turnirju udelezi se obilico v vlogi sto petdeset sahovskih igralcev.

Vec clankov najdete znotraj Znaki.fm SL. Publikacija redno se posodablja, pisci in si prizadevajo bralce osreciti s vabljivimi prispevki glede osrednjih temah.

Osebe Znaki Slovenie

Znotraj rubriki Znaki.fm, ki ze se namenja posameznikom, bodo objavljeni objave, urejeni na podlagi verodostojnih informacijah. Zasnovan ostaja znanim osebam znotraj Slovenija: zgodovinskim osebnostim, sportnikom, pevcem, komikom, DJ-jem, blogerjem, igralcem, pisateljem.

Raiven

Predlagamo branje objave glede glasbene ustvarjalke Raiven, kateremu je uradno identiteta predstavlja Sara Briski Cirman. Rojena je bila sestindvajsetega aprila 1996 v Ljubljani. Njen naval pri glasbenimi umetnostmi je steklo pri starosti stirih let. Pevka, avtorica besedil pa harficarka ustvarila si je neprecenljivo karierno pot. Njena prvi album “Magenta” je bil objavljen tistega leta ’17. Performarka je prejela nesteto prestizne plakete, vkljucno s veliko nagrado obcinstva v festivalu Popevka ’21. Na republikanskem evropskem izboru Evrovizijska melodija (EMA) je nastopila trikrat, v obdobju 2016-2017, 2019, kljub temu se tudi je na tekmovanje uspela razvrstiti zgolj v letu 2024 ter zasedla triindvajseto mesto.

Mojca Fatur

Priznana republikanska dramaticarka Mojca Fatur, rodila se je tistega leta 1978. Viri informacij vir narocnike podrobno obvesti glede njeno profesionalno biografijo. Objava vsebuje imenik kinografije, v katerih igra, vkljucujoc dramami in humornimi deli. Zvezdnica je hkrati preizkusila v vlogi dubbing igralka (filmski naslov Skinny – 2022). Raziscite izcrpneje o poklicnih uspehih in intimnem zivljenjskem ozadju Fatur Mojce, na spletu pri https: //znaki.fm/sl/.

Maja Keuc

Maticna umetnica, rodita se je pri Mariboru sestnajstega v januarju 1992, znana je kot scensko ime pod imenom Amaya. Uveljavljena ostaja priznana po prispevku na glasbeno preizkusnji Slovenska regija ima talent, kjer ostaja osvojila sekundarno rang.

Ko je bilo 2010 se tudi je vokalistka nastopila dvojcu “Papir”, z katero je bil izdala album “Po viharju”. V letu ’11 ostaja pevka Maja Keuc, z pesmijo “No One” predstavljala RS pri izboru za pesem Evrovizijski prireditvi ter v zadnjem krogu zakljucila na koncu 13. Poziciji.

Ekipe Znaki.fm SL

Rubriek ekipe Znaki fm Slovenie ponuja dejstva o denarnih ustanovah, podjetjih, medicinskih ustanovah, skupinah in v Sloveniji. Natancne pregledi, polne verodostojnih informacij.

Joker Out

Posamezen prispevkov v navedenem rubriki, kajti obstajajo ga ustvarili specialisti, ostaja usmerjen domovinski alternativni rock skupini, osnovani leta ’16. Ansambel ostaja v okviru lastni arhivu posnela tri zvocne nosilce. Tezko leto 2023 je bil z komadom “Carpe Diemom” zagovarjal Republiko Slovenijo med najbolj znanem festivalu za pesem Evrovizijskem festivalu in dosegel enaindvajseto priznanje.

Gorenje

V Znaki SL lahko imate moznost preberete objavo o uglednem republikanskem podjetju Gorenje. Predstavljamo v zvezi z dominantnem proizvajalcu gospodinjskih strojev. Sedez podjetja organizacije stoji znotraj lokaciji Velenje. Razvojna zgodovina je stekla v letu 1950’50, vendar, na zacetku firma delovalo s izdelavo ruralne mehanicnih naprav. Kompanija Gorenje uvrsca se v skupino 100 najvecjih izdelovalcev hisnih strojev, ker pa vsako koledarsko leto izdela preko 1.65 milijona kosov. Cca 95 odstotkov serije izvazajo.

BQL

BQL predstavlja cenjen nacionalni duo, osnovan leta ’16. Ustvarjalci Znaki.fm Slovenie temeljito povedo zanj zgodovino. Duo sta oblikovala bratje Rok (pevka igralec na klavir) in Anej Piletic (vokalni umetnik kitarist). Zasedba BQL ostaja zgodnji domaci glasbenik, ki je po zaslugi 2 komadoma “Muza” in “Heart of Gold” uvrstil na vodilna mesta seznama SloTop50. Dva brata ostala prejsnja sodelavca bend “Slovenija ima talent”.