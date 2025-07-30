Alev Casino ile oyun keyfi hiç bitmesin

KOSGEB desteği, fuara katılımcı firmaların ticari hacimlerini artırmalarına olanak sağlıyor. 20 bini aşkın ürün çeşitliliği ile dünyanın en geniş ürün yelpazesine sahip, hırdavat ve nalburiye sektörünün tek buluşma adresi Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı, 7. Yılında 5.000 ‘in üzerinde yabancı katılımcı ve ticari alıcı olmak üzere 37.000’den fazla ziyaretçisi ile kapılarını açmaya hazırlanıyor. PROMEC DANIŞMANLIK A.Ş.Kurulduğu 2010 yılından itibaren Doğu ve Güneydoğu genelinde adını gururla duyuran Promec A.Ş. Profesyonel ve alanında uzman kadrosuyla danışmanlık hizmeti vermektedir. Kişisel Veri’leriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Şirketler, Kişisel Veri’lerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Sektörün lider markalarından; Karbosan’ın Platınum, Caldini ve İstweld’in Gold sponsorluğunda gerçekleştirilecek fuar; yerli üreticiler ile global markaları aynı platformda buluşturarak ithalat ve ihracat noktasında güçlü işbirlikleri oluşturmaya devam ediyor.

Hırdavat Sektörünün En Kapsamlı Buluşması İçin Geri Sayım Başladı!

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri’leriniz, tarafımıza ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

20 bini aşkın ürün çeşitliliği ile dünyanın en geniş ürün yelpazesine sahip, hırdavat ve nalburiye sektörünün tek buluşma adresi Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı, 7.

Güven Isı Eskişehir’de Vaillant’ın ana bayisi olup uzun yıllardan beri ısıtma ve soğutma alanında Eskişehir halkına hizmet vermektedir.

Güven Isı Eskişehir’ de Vaillantın ana bayisi olup uzun yıllardan beri ısıtma ve soğutma alanında Eskişehir halkına hizmet vermektedir.Firmamız Esgaz yetki belgesine sahiptir.Müşteri memnuniyeti %95 olan Güven Isı, Vaillant Kombi, Olefini Hava Perdeleri, Vaillant Klima, Olefini Klima, Nobo Elektrikli Isıtıcı, Goldtherm Hermetik Şofben, sanihydro, maktek elektrikli kombi, gibi markaların Eskişehir Bölge bayiliğini ve Toptan Tesisat Malzeme satışı yapmaktadır.

Şirketler, Kişisel Veri’lerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır.

Profesyonel ve alanında uzman kadrosuyla danışmanlık hizmeti vermektedir.

Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Ilişkin olarak KVKK kapsamında başta kişisel verilerim olmak üzere, özel nitelikli kişisel verilerimin ve kişisel sağlık verilerimin yukarıda belirtildiği usul ve esaslar dâhilinde işlenmesine, saklanmasına, üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara aktarılmasına Alev casino giriş AÇIK RIZA VERDİĞİMİ, yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, ve kanunun şahsıma tanımış olduğu haklarımı bildiğimi, açık rızamı her zaman geri alabileceğimin bilincinde olduğumu ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin başta Acıbadem Grubu olmak üzere üçüncü kişi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmasına onay verdiğimi kabul ve beyan ederim. Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir. İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri’leriniz, tarafımıza ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. KOSGEB’in her yıl güncellediği nitelikli fuarlar listesinde yer alan Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı, katılımcı firmalara fuar desteği sağlıyor.

İletişim Bilgileri

Sektörün ürettiği ürünler ve hizmet ettiği endüstriler ile sanayi çarkının önemli dişlilerinden olmayı 7.yılında da sürdüren Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuar’ı türk sanayinin ümidi olmaya devam ediyor. Sektöre sağladığı kazanımları ile uluslararası arenadaki iddiasını en üst seviyeye taşıyan İstanbul Hırdavat Fuar’ı 7.yılında 150’si yabancı katılımcı olmak üzere 500’ün üzerinde katılımcı firma ile sektörün ihracat hedeflerini yakalamasına ve milyon dolarlık anlaşmaların imzalanmasına ev sahipliği yapacak. Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten özerk kamu kuruluşlarıdır. Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.(“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) (EK-1) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde hazırlanan “Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) ile bilgilendirilmiş bulunmaktayım. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı Türkiye’nin üretim gücü ve nitelikli insan kaynağı ile Avrasya’nın stratejik konumunu birleştiren, üretim yapan, ürün ithal eden ve yurtdışı bağlantılarla katma değerli ticaret yapmak isteyen ziyaretçi ve katılımcıları bir araya getiriyor. SSS sayfanızı hazırladıktan sonra, web sayfanızda görünür bir yere yerleştirdiğinizden emin olun. Örneğin, sayfayı ana sayfanızın alt kısmında veya “Yardım” veya “SSS” gibi bir sayfaya bağlantı vererek ekleyebilirsiniz. Müşterilerimizin beklentileri herşeyin üzerinde tutan firmamız, sürekli iyileşme ve yenilik yapmayı ilke edinmiştir.

Güven Isı

Fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Güven Isı Eskişehir’ de Vaillantın ana bayisi olup uzun yıllardan beri ısıtma ve soğutma alanında Eskişehir halkına hizmet vermektedir.Firmamız Esgaz yetki belgesine sahiptir.Müşteri memnuniyeti %95 olan Güven Isı, Vaillant Kombi, Olefini Hava Perdeleri, Vaillant Klima, Olefini Klima, Nobo Elektrikli Isıtıcı, Goldtherm Hermetik Şofben, sanihydro, maktek elektrikli kombi, gibi markaların Eskişehir Bölge bayiliğini ve Toptan Tesisat Malzeme satışı yapmaktadır. Kişisel Veri’ileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla ilgili Şirket tarafından, (i) özel sigorta şirketleri, (ii) T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, T.C. Güven Isı Eskişehir’de Vaillant’ın ana bayisi olup uzun yıllardan beri ısıtma ve soğutma alanında Eskişehir halkına hizmet vermektedir.