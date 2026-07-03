Lynn incrementará la asistencia legalpara la población inmigrante

La Ciudad y la Coalición del Presupuesto Popular (People’s Budget Coalition) han anunciado una colaboración con el Northeast Justice Center, una filial de Northeast Legal Aid (NLA/NJC, por sus siglas en inglés), para aumentar significativamente la representación legal de los inmigrantes en Lynn. La Ciudad destinará 65,000 dólares provenientes de fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), asignados previamente pero no utilizado, para financiar el inicio de los servicios legales de NLA/NJC, cubriendo así una necesidad crítica de capacidad jurídica.

Trabajando directamente con los organizadores comunitarios, estos recursos legales ayudarán a los residentes de Lynn a entender mejor su situación legal y tomar las mejores decisiones para sus familias. La capacidad adicional es necesaria debido a un período prolongado de detenciones y deportaciones en la Ciudad y la región.

La Ciudad y la Coalición del Presupuesto Popular emitieron una declaración conjunta: “Está claro que defender nuestras instituciones jurídicas y el acceso al debido proceso es más urgente que nunca. Hemos visto cómo nuestra ciudad ha sido blanco del gobierno federal debido a la discriminación racial. Todos debemos permanecer unidos. Somos una sola ciudad. Debemos estar Unidos”.

El Ayuntamiento y la Coalición por un Presupuesto Popular también acordaron trabajar en colaboración para tratar de recaudar fondos adicionales de fuentes filantrópicas, con un objetivo de 150,000 dólares, lo que garantizaría la continuidad del proyecto y permitiría ampliar sus logros iniciales.

“Hemos estado apoyando a nuestros residentes inmigrantes durante toda esta extralimitación federal y nos entusiasma asociarnos con los grupos de defensa y con la NLA/NJC en esta importante iniciativa”, dijo el Alcalde Jared C. Nicholson. “La asignación de fondos ARPA, que es independiente del presupuesto municipal, debe gastarse antes de que termine este año y, por lo tanto, resulta muy adecuada dada la urgencia de la necesidad de estos servicios. Estamos comprometidos a seguir identificando fuentes de financiamiento para esta causa”.

“Nos complace poder colaborar con el Alcalde y el Concejo de la Ciudad en este momento clave para atender la urgente necesidad de ampliar la capacidad de apoyo legal a nivel local, una parte importante de nuestra lucha continua y más amplia por proteger a las comunidades inmigrantes de Lynn”, afirmó Celly De La Cruz, miembro fundamental del Comité Nueva Primavera. Yuri Sanchez-Rijo, organizadora de Neighbor to Neighbor, añadió: “Seguiremos presentes, organizándonos y alzando la voz para luchar por la seguridad y la dignidad de nuestra diversa comunidad. Este es un paso importante, pero queda mucho trabajo por hacer”.

Los organizadores de Nueva Primavera y del Centro Lynn LUCE Immigrant Justice trabajarán en colaboración continua con NLA/NJC, la Oficina del Alcalde y el Concejo de la Ciudad para abordar las necesidades más apremiantes de la comunidad inmigrante de Lynn.