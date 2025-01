Local Students Earn Academic Honors

St. Mary’s High School Term 1 Honors List

St. Mary’s High School in Lynn announced its Principal’s List and Honor Roll for the first marking period of the 2024-25 school year. Students on the Principal’s List achieved 90 percent or higher in all of their classes. Honor Roll students achieved 85 percent or above in all of their classes.

The following students from Lynn have achieved this honor:

Principal’s List

6th Grade

Ryan Cronin

Providence Dewhurst

Layla Herd

Sofia Lozada-Bautista

Christian Maxime

Mairin Miller

Connor Quirk

Ava Soule

7th Grade

Charlotte Cahill

Juliet Chevalier

Nora Pawl

Makenna Roberts

Dylan Sedille

Laura Weber

8th Grade

Michael Cronin

Andrew Douze

Ethan Hartenstein

Alek Henriquez

Janae Johnson

Megan Ricot

Freshman

Camille Campbell

Kaylei Johnson

Matthew Kahrimanovic

Rory Mannion

Jordin Perry

Sky Sath

Brianna Sok

Madeline Son

Lexie Trahant

Sophomore

Mia Abreu

Lucia Celona

Diana Chavez

Axel Cushing

Lucas Downey

Anhaylee Figueroa

Scarlett George

Abigail Griffin

Harmony Hope

Tarik Khemmich

Kelsey Kwiatek

Liana Rivera

Christian Rodriguez

Daniela Marques Runyon

Gloria Mlongecha

Alani Ortez Bonilla

Jaelyn Sirois

Sydney Spates

Angelys Toro

Amy Tran

Anna Wood

Junior

Calli Allaire

Dillon Barrett

Franklin Coplin

Yarmani Coplin

Nicholas Fusco

Adrianna Michel

Amy Muraga

Henry Nguyen

Savas Trellopoulos

Thomas Weber

Senior

Georgia Allaire

Alanna Bowen

Heiley Hartenstein

Nakabiri Kayondo

Breanne Moloney

Arthur Oelke

Milana Pelekh

Honor Roll

6th Grade

Tristan Duvert

Caiden Kelleher

Eldana Lemma

Alexander Newhall

Aaron Rodriguez

Bree Saleh

Leah Stetson

Lindsey Woodbury

7th Grade

Sofia Caron

Delaney Clancy

Gabrielly DaSilva

Fiona Dunn

Steven Gagnon

Isabella Kelley

Abigail Rivera

Alexa Rivas Ruiz

Jasmir Ross Pena

Joseph Shanahan IV

Hannah Walsh

8th Grade

Lesley Celi

Jaxon Myette

Angelina Owumi

Joslin Sabino

Aria Saleh

Freshman

Jackson Barrett

Claire Fitzgerald

Elena Gonzalez

Ava Howard

Afomia Lemma

Daniel Manushi

Jenelly Paniagua

Penelope Rodriguez

Skylah Soto-Cetina

Matthew Zukowski

Sophomore

Kevin Cahill

Ruthshell Cazeau

Joshua Hartenstein

Valerie Huaicochea

Matthew Lule

Josiah Madden

Marisabel Martinez

Amiliya Morrison

Michael Nerich

Bella Owumi

Xavier Paula

Milly Perez

Mariella Rivera

Junior

Sebastian DeLorenzo

Madison Desilets

Cameryn Dunn

Tony Huynh

Justin Jennings

Ella Keaney

Valeria Morillo

Izamailin Reyes

Josue Rodriguez

Emma Zukowski

Senior

Meaghan Bates

Davin Clement

Jaiden Driscoll

Samantha Kerrins

Mehdi Khemmich

Kyra Lominy

Isabella Michel

Artush Mirzoyan

Brooke Moloney

Isabella Morillo

Shea Newhall

Despina Roumeliotis

Kylie Sarlo

Vincent Spirito

Area residents on NSCC’s Fall 2024 Dean’s List

North Shore Community College President Dr. William Heineman is pleased to announce that the students listed below were Dean’s List students for the Fall 2024 semester.

Dean’s List Honors are awarded to students who have earned six or more semester hours of academic credit with a Grade Point Average (GPA) of 3.30 or higher.

The following students from Lynn have achieved this honor:

Jenny Abreu, Magdalena Abreu, Yaxell Abreu Mendoza, Maria Acosta, Kemuel Acuna, Tete Adade, Similoluwa Adetola, Victoria Aguilar, Roberto Aguirre, Olaitan Aina, Nisreen Al Badri, Martha Alcantara Carela De Acosta, Miguel Alfaro Vasquez, Malik Ali, Iris Alicea, Ana Almanzar, Claudia Alquinta, Maciel Alvarado, Isabella Alves, Eronmwon Amiegbe, Katina Amirault, Patrick Antoine, Djara Aponte, Gabriel Apostolico, Daniela Arce, Diego Arevalo, Emilio Arias-Sanz, Jackeline Armas, Rebecca Astrofsky, Christian Atanque, Melissa Atwood, Dahiany Avalo Pimentel, Jocelin Ayala, David Ayala Martinez, Martha Ba, Henry Baez, Shante Bailey, Trejon Baity, Beyan Bana, Edward Barber, Gabriella Barbosa, Uriel Barrios, Eylin Barrios Chavez, Suzeth Barrios Macario, Yraisa Bautista Perez, Yennalis Beato, Taylor Beauchamp, Todd Becker, Karen Beco, Yolie Belizaire, Donaida Bello, Yetunde Bello-Osagie, Shanelle Belmer, Widelande Billy, Rosa Bingham, Ava Bishop, January Blais, Janasia Blevins Jean, Catherine Bonilla Ruiz, Ashley Braswell, Enovis Brito-Gomez, Alexander Burk, Jaime Cabrera, Elizabeth Caceres, Ashley Caceres Conde, Ingrid Caceres Conde, Aether Camilo, Juan Campos Rocha, Cecilia Canales, Flor Canas Medina, Hongnhung Cao, Anthony Carvalho, Helene Castillo, Siol Castillo Santana, Genesis Castro, Dayelania Cepeda-Blanco, Povtinava Chan, Edward Chatterton, Sophia Chau, Victoria Chavez, Yury Chavez, Natali Chavez Recinos, Odalys Chavez Recinos, Jacqueline Chavez Romero, Kevin Chavez Romero, Ping Chen, Thomas Chesbrough, Vannarith Chhay, Sotheara Chhoy, Belarmino Chilel, Paula Claflin, Matthew Coelho, Ciana Cole, Keiylani Colon Oquendo, Yordy Contreras, Donald Cook, Hannah Corbett, Michael Cortez, Christopher Cotham, Yulianna Crispin, Alexander Crowe, Emely Cruz, Jefferson Cruz Ruales, Jessica Cruz Velasquez, Briana Cruz-Loria, Andres Cuellar, Kevin Curry, Sean Paul Cushing, Jean Cuvier, Annabelle Dao, Luis Davila, Ebenezer De Leon, Maria De Leon, Rossy Franchely De Leon Mola, Mariana De Leon Pinzon, Stephanie De Lima, Joseph Degeorge, Louis Del Bene, Francelis Dela Rosa, Pamela Delasnueces, Antony Deleon, Eymi Deleon, Kelyn Deleon, Kesly Deleon Sis, Seartch Delva, David Depena, Estrella Deveaux Jimenez, Andrew Dewart, Charlie Diaz, Miguel Diaz, Christian Dionicio Chavez, Sevostyan Dobrikov, Kacey Doherty-Groehl, Megan Dolan, Julian Dotson, Arianna Dres, Dakota Dudley, Jennifer Dulong, Salome Duque, Pierre Duverseau, Uchenna Egbuiwe, Souad Elhali, Shenera Ellis, Stefan Ellis, Darianny Encarnacion, Wismeyri Encarnacion, Emigdia Esteban, Diana Esteban-Chavez, Juan Esteves-Santiago, Kyara Estevez, Rosanna Estrella, Makayla Faulkner, Amanda Ferdinand, Eliana Fernandes, Erika Fernandez, Illinois Fernandez, Selena Ferrer, Khanyka Fialho, Cole Finnigan, Gianna Fleuriel, Priscilla Flores, Selena Flores, Sarahi Flores Urizar, Yaritza Flores-Lopez, Fnu Folifack Britany Caren Njiju, Kilma Fontes, Laritza Forgione, Janeah Foss, Berlyne Francois, Emerson Francois, Elena Furey, Kentia Gaetan, Luz Galan, Angeliz Garcia, Delia Garcia, Felipe Garcia, Justice Garcia, Noemi Garcia, Norma Garcia, Jacquelyn Garcia Estrada, Dayana Garcia Gomez, Brian Garfield Checo, Damianny Garrido, Similade Gbadamosi, Nicksanndia Gerard, Hailee Gerrior, Melody Gervacio, Brianeliz Gomez, Grace Gomez, Wilfred Gomez, Zoila Gomez, Cristina Gomez Cuello, Crismerlin Gomez Perez, Denise Gomez-Chavez, Darlin Gonzalez, Rolando Gonzalez, Eligah Gousby, Gina Grandberry, Jerson Grullon Garcia, Naydalin Guevara, Ndeye Gueye, Angela Guzman, Freya Hamilton, Niyoshi Handley, Tamira Harris-Walker, Beatrice Hawthorne, Cassandra Healey, Nataele Henri, Jaelene Henriquez, Kaylee Henriquez, Matthew Herd, Delmy Hernandez, Elisa Hernandez, Esmeralda Hernandez, Helky Hernandez, Jiandaliz Hernandez, Olga Hernandez, Yescabel Hernandez, Claudia Herrera Ramos, Raul Hill, Callie Hogan, Talia Holloman, Courtney Holloway, Sheamus Holloway, Jamie Hopkins, Eddison Howard, Brittany Howell, Miriam Huitz, Savannah Hul, Thi Ngoc Ngan Huynh, Igwe Igwe-Kalu, Kyriakoula Iliopoulos, Gemma Imbriano, Ana Irizarri Pena, Dayana Jaimes, Ana Jaramillo Hernandez, Coraima Jimenez, Victor Jiminian, Annika Johansson, Precious Jonathan, Berthony Joseph, Melissa Joseph, Jerry Kabuika, Henry Kakembo, Gabriel Kangalov, Jenille Kardenetz, Shyanne Ke, Darlene Keene, Calvin Kem, Julie Khieu, Jamie Kidney, Shea Kidney, Follykoe Kindohoun, Walisha King, Jarett Koch, David Kollie, Caroline Kukas, Kedilina Lachapel Gomez, Rosmery Lachapel Martinez, Jesse Lake, Sarah Lanagan, Lorena Landaverde Angel, Kimberly Larios, Kacie Larios Vasquez, Martine Laurent, Lydia Lawson, Vanessa Le, Lisa Leon, Joseph Lessor, Elisa Letts, Alisha Linares, Deirdre Lind, Anelyse Lopez, Lucio Lopez, Oliver Lopez Mendez, Anayeli Lopez Morales, Lorena Lozada Benites, Sergio Lua Acosta, Hector Lucero, Simplice Lukombo, Nathaniel Ly, Adam Lynch, Kenny Macario, Ashley Macdonald, Jeremie Mackenzie, Navy Mai, Nauhte Mam, Jasmine Mao Chhoun, Tatiana Marquez, Jael Marroquin, Karlotta Martinez, Rosana Martinez, Ruth Martinez, Sindyannett Martinez, Trinidad Martinez, Yuderka Martinez, Valeria Martinez Isaac, Ana Martinez Minyety, Grabiel Martinez Zorrilla, Mark Mccarthy, Latrice Mcclinton, Candice Mcclory, Mathew Mccue, Kaylie Mcgrath, William Mcintire, Kerwyn Medrano, Daniel Mejia, Angeles Mejia Melo, Eric Melendez Guzman, Merari Melgar, Alberto Mella Sanchiz, Jorgo Melo, Ciana Mendes, Angel Mendez, Hillary Mercedes, Jennifer Merejo Mena, Emily Merida Monge, Mariela Merilan, Yolanda Merino, Anyela Michicoj, Andy Miranda, Eliana Miranda, Adriana Morales, Emily Morales De Leon, Sherlin Morel, Adrian Morillo, Ashley Morillo Mercedes, Michele Moueur Imbe, Kiomi Moun, Kivagheni Mumbere, Jhamira Mumford, Benjanis Munoz, Robin Munoz De Leon, Awatif Mzouti, Hamid Naher, Balmore Najarro, Vivian Nalukwago, Richard Newhall, Renae Newman, Bryant Newson, Regina Ngaleu, Jesse Ngassa, Trong Ngo, Janasia Nguyen, Khanh Nguyen, Kimoanh Nguyen, Yojana Nolasco, Kiana Nunez, Cecil Nwoye, Stephanie Ogbemudia, Shalom Ogunbanjo, Linae O’neill Pena, Vivian Ong, Briana Ortega, Asley Ortiz Suarez, Shady Osorio Sandoval, Jonasthy Palacio Santana, Diego Palacios Ordonez, Marcia Palmer-Daye, Jayson Pari, Richard Parsons, Nicholas Paulo, Flor Paz, Frances Pecjo, Francheska Pecjo, Christina Pena, Josefina Pena Matos, Jhamely Peralta, Elizabeth Perez, Elizabeth Perez, Gladys Perez, Crisbely Perez Del Carmen, Jeremiah Perjuste, Annaliese Perry, Kyana Peterson, Fernand Jr Petit-Frere, Robeisy Pichardo, Emely Pimentel, Chhavan Pin, Maybelline Pina, Karla Pineda, Lizbeth Plasencia Suarez, Sydney Porter, Emily Portillo, Elmer Portillo Ramirez, Mary Prak, Mildred Prenza Marchena, Estefany Puluc Monzon, Heidy Ramirez Vanegas, Evyan Recinos, Lillie Reyes, Jhordewny Reyes Nunez, Jackelin Reyes Romero, Lisett Reyna Verdecia, John Reynolds, Molly Reynolds, Jasmin Reynoso, Joselyne Reynoso, Nisael Reynoso Gomez, Hennessy Reynoso Hernandez, Jacqueline Rivas, Adonis Rivera, Deyana Rivera, Julisa Rivera, Keyrri Rivera, Irmaly Rivera Torres, Abraham Rivera-Melo, Carlos Rivera-Melo, Kerry Robles, Lidia Robles, Aliya Rock, Javier Rodas Escobar, Alexa Rodriguez, Alexander Rodriguez, Christina Rodriguez, Elvis Rodriguez, Emily Rodriguez, Gissel Rodriguez, Joysselin Rodriguez, Karyna Rodriguez, Shanelly Rodriguez, Tyla Rodriguez, Jazmin Rodriguez Beriguete, Angel Rodriguez De Leon, Sianna Rodriguez Rivas, Alisson Rodriguez Rubio, Lilyanna Romero, Yeti Romero, Kenia Romero Merino, Melvin Rosario, Eldy Ruiz, Justin Ruiz, Merieme Sakhsoukhi, Luisa Salazar, Joshua Saldivar, Muslim Salim, Andie Salvador, Tailing Sam, Cristian Sanchez, Gabriella Sanchez, Ninoska Sanchez, Asly Santana, Josmar Santana, Mabel Santana, Maria Santana, Nahiomy Santana, Maricell Seary, Khyshawn Semper, Arrianna Servideo, Fatima Sierra Atehortua, Mathews Silva, David Silvestre, Andrius Simoes Braga, Salomon Soc, Keopanha Soeung, Ashlee Solano Lopez, Monica Son Vo, Nuonsothearith Sor, Sokunthy Sor, Jazlene Sor-Torres, Ruby Sosa, Vianna Soto, Chinda Soy, Ashley Srey, John Ssembatya, Austin Stawiarz, William Suleski, Stephane Sully, Craig Sutherland, Heather Sverker, Doriane Tatchieu, Mariele Tavarez, Monica Tejada Lemus, Anny Tejeda, Sanina Tham, Tae Thaw, Jennifer Tineo, Karen Tithty, Dominic Tolentino, Genesis Torres, Yomarlyn Torres Perez, Angye Torteyo Castro, Alex Trejo, Favour Umejiaku, Miguel Valdez, Maria Valera Gomez, Luz Vallejo, Yamilet Vallejo Hinojosa, Christopher Van, Mariana Vasquez, Rosely Vasquez, Karina Vasquez Garcia, Daquale Vaughn, Nathaniel Vega-Yu, Victor Vela Vicente, Alondra Velazquez, Angel Ventura, Jack Viana, Ercida Vicioso, Yulissa Vittini, Yahir Viveros, Esther Vixamar, Peter Vonyeegar, Briana Weldon, Kate Wheeler, Collette Whitcomb, Christie Woignac, Lila Wright, Miranda Yan Severino, Montell Yiadom, Emilse Zapata Barrow, Alexa Zayas, Erick Zepeda Martinez