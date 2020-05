City of Lynn COVID-19 Update

The Lynn Public Health Department has confirmed that as of today, the number of confirmed positive COVID-19 cases has risen to 2,002, 354 have recovered, and 67 Lynn residents have died.

We will continue to provide regular updates on COVID-19 through the City website (www.lynnma.gov), social media, and the Smart 911 emergency notification system (sign up at www.smart911.com).

Actualización de COVID-19 de la ciudad de Lynn del 5 de mayo de 2020.

El Departamento de Salud Pública de Lynn ha confirmado que a partir de hoy, el número de casos confirmados positivos de COVID-19 ha aumentado a 2,002 , 354 se han recuperado y 67 residentes de Lynn se han muerto.

Continuaremos brindando actualizaciones periódicas sobre COVID-19 a través del sitio web de la Ciudad (www.lynnma.gov), las redes sociales y el sistema de notificación de emergencia Smart 911 (regístrese en www.smart911.com).